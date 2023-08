Respuesta a carta “Ley de Transición Energética: errores de una columna sin fundamento”

Señor Director:

Me dirijo a usted debido a la polémica que se ha generado por la publicación de una columna de mi autoría en su prestigioso medio titulada: “Ley de Transición Energética en Chile: lo que hay en juego y los intereses tras sus detractores”.

Ha sido una sorpresa el que esta columna haya generado el nivel de reacción por parte de la empresa aludida, Colbún, la que no sólo ha respondido en este medio a través de su gerente comercial, sino que ha sido especialmente activa en redes sociales a través de su Gerente General, con una serie de adjetivos y personalizaciones que por cierto en poco y nada aportan a un debate técnico.

Los argumentos de Colbún, bastante confusos a la hora de intentar explicar lo inexplicable, no resisten un análisis más profundo. Afirman que sus contratos en el norte del país son cubiertos por proyectos propios, sin embargo, como señala el dicho popular, “dato mata relato”. Al revisar el reporte de Inyecciones y Retiros publicado por el Coordinador Eléctrico Nacional, es posible verificar formal y públicamente que los retiros de Colbún en la zona norte del sistema eléctrico superan en más de 9 veces sus inyecciones en esta zona. En otras palabras, y tal como afirma mi columna, la mayor parte de la energía que Colbún vende a sus clientes en la zona norte no es producida por sus plantas, sino que es comprada en el mercado spot a las empresas renovables. Este hecho, lejos de ser insignificante, muestra cómo Colbún, en efecto, se beneficia, durante gran parte del día, al comprar energía a precio cero. Esto no es una opinión, es un hecho.

En resumen, aunque respeto la posición y el derecho de Colbún a defender sus intereses comerciales, es fundamental que la discusión se fundamente en datos y en un entendimiento claro de la situación que enfrenta el sector energético en lugar de centrarse en ataques personales o ad-hominem. La transición hacia una matriz energética sostenible requiere de una reflexión profunda, una planificación cuidadosa, y sobre todo, de una transparencia y honestidad en el debate público.

Atentamente,

Rodrigo Castillo

Abogado

* Revise la columna de opinión AQUÍ

* Revise la carta al director enviada por el gerente comercial de Colbún AQUÍ