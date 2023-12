Señor Director:

Si aún estuviera en edad para escribir una carta al viejito pascuero, pediría que le regale al Ministerio de Salud una libreta para hacer un listado de pendientes en el área de las políticas farmacéuticas y una conciencia para no dejarlas en visto, cosa que no sigamos esperando más años. Le pediría que por fin pudiéramos avanzar y concretar la tan anhelada Ley de Fármacos 2 y la modificación al Libro V de nuestro Código Sanitario. Le pediría que el piloto que hicimos con el Elige Vivir Sano al fin pudiera tomarse en cuenta, ya que tuvo buenos resultados para hacer promoción en salud en las más de 5000 farmacias en Chile. Le pediría tantas cosas…pero ya no estoy en edad de creer en cosas así, pero aún sigo soñando, y tal vez la magia de la Navidad haga un milagro…

QF Jorge Cienfuegos Silva

Presidente

Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile