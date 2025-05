El discurso sobre lo antiguo

Señor director:

La arqueología es, ante todo, un discurso sobre aquello que existe hace tiempo o que perteneció a un pasado remoto. Desde el siglo XIX agrupa los esfuerzos racionales por conocer y comprender lo que ya no existe plenamente. Lo hace a través de vestigios y documentos que nos permiten recrear, reanimar y actualizar ese pasado en nuestro presente.

Si consideramos las grandes transformaciones de los últimos 10.000 años, la arqueología representa un intento por aceptar aquello que no fue, de comprender el presente que no es y de anticipar el futuro que no será. Entre los vestigios de nuestra modernidad incompleta se encuentran salitreras, fábricas textiles, molinos abandonados y vías férreas convertidas hoy en caminos vehiculares o senderos peatonales.

Parece paradójico, pero tendemos a negar nuestro propio presente y lo que somos. Desde esa negación de lo dado -a menudo mediante procesos conflictivos y creativos- buscamos construir y transformar el mundo en que vivimos. Es precisamente desde lo inexistente, lo negado y lo ausente que se dinamiza nuestra historia, como plantea Reinhart Koselleck en Futuros Pasados (1993), al considerar que las posibilidades no realizadas persisten activamente en nuestra conciencia histórica.

Existen diversas opiniones sobre la naturaleza científica o humanista de la arqueología. El reduccionismo disciplinar, sin embargo, ha dado paso una visión integrada y dialógica del estudio de los seres vivos, el universo y también de nuestro pasado. En ese escenario, el papel de las ausencias y lo desaparecido ha cobrado una fuerza renovada en las miradas críticas sobre el uso del patrimonio arqueológico en la educación y el debate público. Tal es el discurso y el decir sobre lo antiguo que plantea la arqueología hoy: no solo estudiar lo que fue, sino también aquello que no llegó a ser, lo que falta, pero que opera en nuestro tiempo.

Simón Urbina Araya

Escuela de Arqueología

Universidad Austral de Chile

Sede Puerto Montt