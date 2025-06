Disgusto por tema de licencias médicas

Señor director:

Me dirijo a usted con la finalidad de entregar mi disgusto ante toda esta situación respecto a las licencias médicas. Hoy, aquellos que sí debemos obtener una por reposo – en mi caso salud mental moderada – se me niega mi derecho, ya que los médicos están en constante objeción, por lo que debo casi suplicar y entregar toda mi evidencia para lograr algo, que de todas formas me niegan, logrando que las isapres específicamente, refuten el reposo a todo aquel que se atreva a emitir una licencia. Me parece tan injusto, que por culpa de gente totalmente abusiva, floja y sinvergüenza, estamos pagando todos aquellos que utilizamos las licencias medicas con la finalidad de reposo domiciliario. Espero que exista crítica y juicio en todos contralores, y no emitan rechazos sesgados o manipulados por las isapres.

Atte.

Fernanda Contreras Gutiérrez