El centro político y el apoyo a Evelyn Matthei

Señor director:

Como Amarillos por Chile hemos tomado una decisión que sabemos no es fácil, pero sí necesaria: respaldar la candidatura presidencial de Evelyn Matthei. Lo hacemos desde nuestras convicciones más profundas como movimiento de centro, con sentido de responsabilidad y con una mirada clara sobre el momento político que vive nuestro país.

Nuestro apoyo no significa y cheque en blanco, tampoco renunciar a nuestra identidad. Al contrario, la reafirma. No somos parte de Chile Vamos ni lo seremos. No venimos de ahí ni vamos hacia allá. Pero tampoco podemos seguir siendo espectadores frente a una realidad política que muestra una preocupante polarización, como reflejan los últimos datos de la encuesta Cadem: José Antonio Kast lidera las preferencias, mientras que Jeannette Jara, desde el oficialismo, se posiciona en el tercer lugar. El centro no puede estar ausente en esta discusión.

Apoyamos esta candidatura por tres razones fundamentales:

Primero, porque el centro político tiene identidad, principios y una visión de país que es imprescindible recuperar. Representamos a millones de personas que creen en la justicia social, pero también en la estabilidad institucional; que valoran los derechos, pero también los deberes; que confían en la democracia y en el diálogo como herramientas para construir un país más justo y más seguro.

Segundo, porque no estamos disponibles para continuar respaldando a un oficialismo que ha contribuido al debilitamiento de nuestras instituciones y a la fragmentación política. El país necesita mayor cohesión, gobernabilidad y conducción. Y eso no se logra con discursos vacíos ni con promesas que no se cumplen.

Tercero, porque Chile no necesita solo un gobierno: necesita gobernabilidad. Y para lograrla, se requiere una coalición amplia, democrática, capaz de ofrecer acuerdos, estabilidad y dirección. El centro político debe ser parte activa de esa solución, aportando ideas, principios y visión de futuro. No somos un grupo testimonial ni una bisagra. Somos una fuerza con vocación de mayoría y de transformación responsable.

Los partidos tienen el deber de tomar decisiones en momentos clave. Y este es uno de ellos. Como Amarillos, no hemos sido ni seremos ajenos a los desafíos que enfrenta Chile. Hacer política implica actuar con convicción y generosidad, incluso cuando eso pueda generar incomodidad.

Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la Democracia, con la moderación, con la justicia social y con un futuro compartido. Chile merece una alternativa sensata, con experiencia, con liderazgo y con capacidad de unir. Desde el centro político, decidimos apoyar a Evelyn Matthei, con responsabilidad y la esperanza de un mejor Chile.

Ma. Bernardita Soto S.

Prosecretaria – Amarillos por Chile