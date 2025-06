Señor director:

El proyecto de ley sobre aborto legal no impone una obligación, sino que amplía una libertad: la de decidir sobre el propio cuerpo. Como mujer y matrona especialista en ginecología, valoro la diversidad de opiniones y considero fundamental recordar que el respeto por los derechos sexuales y reproductivos implica garantizar que quien quiera interrumpir un embarazo lo haga de forma segura, sin criminalización ni riesgos para su salud, y que quien no lo desee, simplemente no lo haga.

El centro del debate no debiera ser la moral individual, sino la posibilidad de que cada persona tome decisiones informadas, autónomas y libres de coerción. La evidencia internacional ha demostrado que la penalización no impide abortos, solo los vuelve inseguros. En un estado laico y democrático, legislar para la diversidad de experiencias y realidades es una responsabilidad ética que no puede seguir postergándose. La libertad de decidir debe ser un derecho, no un privilegio condicionado.

Permitir decidir no es obligar, es respetar.

Romina Bustos,

secretaria académica Escuela de Obstetricia y Neonatología UDP.