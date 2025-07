El rol de la familia en el envejecimiento activo

Señor Director:

Leí una noticia sobre el nuevo proyecto de ley “Hijito Corazón” y hubo una palabra que se repitió más que cualquier otra en la propuesta: familia. Esto refleja su rol crítico en el cuidado de los adultos mayores, quienes en muchos casos dependen completamente de ellos. Y no son pocos: según Cadem, cerca de un 20% de Chile pertenece a la llamada “generación plateada”. En ese contexto, un estudio de la Facultad de Gobierno UDD, estima que más de 400.000 personas de la tercera y cuarta edad viven en abandono. Esta es una dura realidad que debemos enfrentar como país y terminar el mito de que la vida se acaba al entrar a una edad más avanzada; es una nueva etapa.

No nos permitamos olvidar a nuestros adultos mayores. Y no olvidar no es solo hacer una ley, es escucharlos, acompañarlos y cuidarlos.

Alejandro Espinoza