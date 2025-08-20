Las deudas educativas tienen rostro de mujer

Señor director:

La deuda educativa en Chile tiene rostro de mujer. El 57% de quienes tienen deudas por estudiar con CAE son mujeres, y más del 56% de ellas provienen de los dos primeros quintiles. Lo más grave: el 72% de ellas gana menos de $750.000, cifra que se eleva al 92% entre quienes no lograron terminar su carrera. Este es un sistema que no solo castiga la pobreza, sino que la feminiza.

Un estudio recientemente publicado por la University College London, que analiza el proyecto que crea un nuevo financiamiento para la educación superior (FES), evidencia que las trayectorias de ingresos en Chile no son homogéneas ni crecientes. Las mujeres tienen ingresos persistentemente más bajos que sus pares hombres.

A diferencia del CAE, el FES propone una alternativa progresiva y justa: quienes más ganan, más aportan; quienes no pueden pagar, no lo hacen. Es, además, un instrumento que se adapta a trayectorias laborales y vitales no lineales, especialmente marcadas por responsabilidades de cuidados e informalidad que afectan principalmente a las mujeres.

El estudio citado evidencia que, mientras el CAE castiga más a las mujeres que a los hombres (15,1% vs 13,5% de su ingreso mensual, respectivamente); FES invierte esa realidad, estableciendo una carga menor para las mujeres (3,8%) que para los hombres (4,2). Esto demuestra que el FES es un instrumento más justo para las mujeres, reconociendo la realidad de la brecha salarial persistente en nuestro país. Reformar el financiamiento a la educación superior no es solo una medida económica: es un imperativo de justicia social y de género.

El proyecto que pone fin al CAE se vota este miércoles en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y nuestro llamado es a aprobarlo y avanzar en su tramitación, porque representa un paso adelante en los derechos de las mujeres.

Red de Filósofas Feministas

Red de Historiadoras Feministas

Directiva de la Asociación Nacional de Investigadores/as en Postgrado (ANIP) 2025 – 2026 Karen Glavic, Dra. en Filosofía, Universidad de Chile. Editora en Pólvora editorial

Cecilia Sánchez, Académica, Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Alejandra Castillo, Filósofa, UMCE

María Isabel Peña Aguado, Profesora titular adjunta, Instituto de Filosofía, Universidad Diego Portales

Débora Fernández Cárcamo, presidenta, ONG CERES – Centro de Estudios de la Realidad Social

Hillary Hiner, profesora Asociada/Coordinadora, Magister de Estudios de Género FACSO, Universidad de Chile

Daniela Alegría, Profesora Asistente del Departamento de Filosofía, Universidad Alberto Hurtado

Natalie Sofía Rojas Vilches, doctora en Derecho y Ciencias Políticas, Investigadora Nodo XXI Danae Sinclaire Tijero, Psiquiatra, Nodo XXI Carolina Gainza Cortés, Profesora Asociada, Universidad Diego Portales Elisa Eliash, Cineasta, vicepresidenta ADG, académica PUC, ADG y Facultad Comunicaciones UC

Silvia Lamadrid, Profesora Asociada, Universidad de Chile

Katia Schultheiss Taboada, Militante Magallanes, SAG

Paulina Pavez Verdugo, Investigadora Doctoral, Universidad de Chile

Tatiana Hernández, Socióloga feminista

Bárbara Sandoval Méndez, Universidad de Chile