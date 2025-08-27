Señor director:

El programa “Buen Vecino” del MOP se ha propuesto cubrir el desnivel de la Autopista Central y reactivar el centro. El Paseo Central cubriría el tramo San Pablo-Toesca y sumaría 10 hectáreas de áreas verdes, ciclovías, iluminación y espacio público seguro, beneficiando directamente a más de 400 mil personas y a toda la ciudad.

Después de décadas de intentos y un diseño original que facilita su cobertura, destaca el avance del Comité de Expertos y la participación temprana, que generará “recomendaciones de diseño” como base técnica relevante para esta acción innovadora.

Si la cobertura y construcción del parque resulta de una asociación público-privada estamos viendo una nueva etapa de los acuerdos en torno a la infraestructura, creando una nueva oportunidad de mejor ciudad, recuperación y atracción de nuevos habitantes.

Alberto Texido

Académico FAU U. Chile

Consejero del CPI