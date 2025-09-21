Menos adultos mayores autovalentes

Señor Director:

En momentos en que el Gobierno impulsa la creación de un Sistema Nacional de Cuidados (SNAC), iniciativa que actualmente avanza en el Congreso, como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile observamos con preocupación una paradoja que merece atención urgente.

Según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE 2022), un 22% de las personas mayores presenta algún grado de dependencia, y de ellas, dos de cada tres lo hacen en grado moderado o severo. Esta situación implica una alta carga para las familias, donde el cuidado recae mayoritariamente en mujeres, especialmente en parejas o hijas. Frente a esta realidad, resulta incoherente anunciar el término del financiamiento del programa Más Adultos Mayores Autovalentes (MASAMAV), una estrategia pública cuyos objetivos propenden a promover la autonomía, prevenir la dependencia y mantener la funcionalidad de miles de personas mayores a lo largo del país.

El programa MASAMAV, además de beneficiar directamente a las personas mayores, capacita líderes comunitarios y fortalece la participación social, elementos esenciales para un envejecimiento activo. Actualmente, involucra a más de 1.000 profesionales de la salud, cuya labor preventiva y rehabilitadora es clave para evitar el avance hacia estados de mayor vulnerabilidad.

Estamos disponibles para colaborar técnicamente en la búsqueda de soluciones que permitan la continuidad y el fortalecimiento de este programa, convencidos de que su mantención no solo mejora la calidad de vida de las personas mayores, sino que también contribuye a la sostenibilidad del sistema sociosanitario nacional.

Por ello, como sociedad científica, hacemos un llamado a las autoridades a reconsiderar esta medida, que va en la dirección opuesta a lo que el país requiere ante el acelerado envejecimiento demográfico, confirmado por los recientes resultados del Censo 2024. Chile necesita con urgencia políticas sanitarias robustas que respondan a las necesidades de la población mayor.

Atentamente,

Jaime Hidalgo Anfossi

Presidente

Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile