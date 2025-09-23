La medicina al servicio de la vida

Señor director:

En mi calidad de Profesor de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Exdecano reafirmo que la medicina debe respetar la vida y la dignidad humana, citando al Juramento Hipocrático y la Declaración de Ginebra.

En el contexto del debate sobre la Eutanasia, sostengo que el médico no debe participar en actos que atenten contra su conciencia ni convertirse en ejecutor de la muerte, incluso si es a solicitud del paciente. Propongo que la solución al sufrimiento no es la eliminación del enfermo, sino fortalecer los cuidados paliativos y el acompañamiento humano, defendiendo el respeto a la vida hasta su término natural y cuestionando la eutanasia basada únicamente en la autonomía del paciente.

Gonzalo Grebe Barros