Inversión para reducir listas de espera: ¿es la solución?

Señor Director,

El Ministerio de Salud anunció una inversión de $73 mil millones para reducir las listas de espera. Pero la pregunta es: ¿la solución está en destinar más fondos o más bien de gestionar mejor un sistema que se enreda en su propia ineficiencia?

La salida a esta problemática está en construir un modelo real de colaboración público-privada, que supere el sistema de licitaciones actual. Así, el Estado aporta con sus recursos y red asistencial; la sociedad civil con su capacidad de gestión ágil, presencia en terreno y operación descentralizada.

No estamos hablando de teoría. Los resultados ya los conocemos. Junto a la Clínica Alemana, desde 2019 logramos sacar a más de 5.000 personas de las listas de espera en prótesis de cadera, imagenología, epilepsia refractaria, entre otras causas. Es la prueba de que cuando se suman fuerzas, la salud avanza y la esperanza vuelve.

La colaboración pública‑privada, bien gestionada, no debilita el rol del Estado, lo fortalece, ya que permite multiplicar el impacto de los recursos públicos y llegar a más personas en menos tiempo.

Nicolás Birrell,

presidente de Desafío Levantemos Chile.