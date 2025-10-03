Ciclo vital

Señor Director:

Ayer supimos de la muerte de la primatóloga, conservacionista y, sobre todo, inspiradora mujer que nos demostró que se puede convivir en paz con la naturaleza: Jane Goodall. Sin duda, una gran pérdida. Sin embargo, nos recuerda que la vida es un ciclo y que morir por causas naturales, después de más de 90 años en este planeta, es parte de él. No lloro su ausencia: agradezco su vida.

Ojalá todas las defensoras ambientales pudieran despedirse naturalmente, en calma, junto a sus seres queridos. Lamentablemente no es así. A esas mujeres, como Julia Chuñil, nos debemos el buscarlas hasta encontrarlas, exigir justicia y llorarlas, porque su ciclo fue interrumpido.

Constanza Dougnac Correa