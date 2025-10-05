Crisis en vivienda

Señor Director:

El Minvu arrastra deudas que superan los 1.000 millones de dólares y, pese a contar con más recursos, hoy se construyen menos viviendas. Esto no solo refleja el aumento de los costos, sino también una mala gestión del gasto fiscal por parte del Gobierno. Una salida sería aplicar un “impuesto cero” al sector inmobiliario, siempre que las utilidades se reinviertan en vivienda social de forma verificable. Ejemplos de la magnitud del problema sobran: hoy más de 120.000 familias viven en 1.428 campamentos, la cifra más alta en casi 30 años, lo que muestra con crudeza que la crisis habitacional se sigue profundizando.

Benjamín Alcázar Polidori

Arquitecto Urbanista

Director de SECPLAN Municipalidad de Curanilahue