Señor Director:

El 16 de octubre se estableció como el Día de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, en homenaje al maestro Jorge Peña Hen, fundador del movimiento orquestal infantil en el país y pionero en Latinoamérica. Ese mismo día, en el Senado, el senador Rojo Edwards rechazó la conmemoración, afirmando que Peña Hen habría sido acusado de internar armas a Chile en estuches de instrumentos.

Esa afirmación es falsa y corresponde a una mentira que en su tiempo sirvió para justificar su detención y posterior asesinato a manos de la Caravana de la Muerte. Peña Hen dedicó su vida a la educación y al acceso democrático a la cultura, legado que aún conservamos y vivimos.

Resulta preocupante el silencio no solo del mundo oficial de la cultura, sino también de la institucionalidad de las orquestas juveniles frente a declaraciones tan graves. Estas falsedades deben frenarse con claridad: ya una vez se permitió que circularan, y el resultado fue el asesinato del compositor.

Atentamente,

Miguel Farías