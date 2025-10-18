Un acto de justicia

Señor director:

Octubre es un mes especial, en el que la concientización sobre el cáncer de mama ocupa un lugar central en la agenda pública. Lo positivo es que este año se ha pasado de las palabras a la acción. Por fin, el Ministerio de Salud anunció que el tratamiento con inmunoterapia para el cáncer de mama triple negativo estará disponible en el sistema público de salud.

Se trata de un verdadero acto de justicia con miles de chilenas que, tras años de lucha, ya no dependerán de sus recursos personales para acceder a una terapia que puede cambiar el curso de su enfermedad, históricamente uno de los cánceres más agresivos y con menos opciones terapéuticas.

Corresponde felicitar la gestión del sector público, la colaboración de la empresa privada y, especialmente, el trabajo incansable de las fundaciones de pacientes, cuyo compromiso ha sido clave para alcanzar este logro.

Este es un paso trascendental, que nos permite afirmar que vamos en el camino correcto para reducir las cerca de 1.700 muertes anuales que el cáncer de mama causa en nuestro país.

Felipe Pinto Negrete

Oncólogo Médico