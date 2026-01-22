Ministra y listas de espera

Señor director:

A solo horas de conocerse los candidatos para el gabinete de gobierno, Salud es sin duda uno de los ministerios en los que recaen mayores expectativas. Hasta ahora sabemos que el nuevo mandato se auto declara como un gobierno de emergencia, en el que más que hacer cambios, busca mejorar la gestión de lo ya existente.

Desde la lógica de la eficacia, sin duda las listas de espera marcarán la prioridad de la Ministra May Chomalí, y por su trayectoria y competencia en el sector público y en el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud (CENS), todo augura que podría impulsar el avance hacia un modelo mixto de salud público-privado.

La crisis sanitaria del Covid demostró ampliamente la capacidad sinérgica, colaborativa y resolutiva que se obtiene sumando las ventajas de la medicina privada y pública, y de paso contribuye al acceso universal a una medicina oportuna, de calidad y altamente innovadora.

Más allá de un deseable cambio en la gobernanza de Fonasa para destrabar ciertos procesos, la medicina privada espera que el nuevo escenario político, permita co-construir un modelo participativo que siente en una misma mesa a las autoridades de salud, médicos, científicos e industria. El foco está en resolver años de cirugías pendientes.

Rodrigo Julio Araya

Presidente Federación Médica de Chile