Facultades de Educación: en peligro de cierre

Señor director:

Más allá de lo que hemos discutido como país respecto a la necesidad de fortalecer la formación inicial docente, el alza progresiva en los puntajes de admisión a las carreras de Pedagogía nos pone ante un escenario que amenaza la subsistencia de diferentes Facultades de Educación a lo largo del país.

En los últimos años, la tónica ha sido el cierre de carreras e incluso facultades completas, por lo que cabe preguntarse por la sustentabilidad financiera de aquellas facultades que, ante el bajo interés que suscitan las carreras de Pedagogía, ven amenazadas, finalmente, su existencia.

Sin duda alguna, un desafío para la nueva ministra de educación y el gobierno entrante será preguntarse cómo fortalecer la formación inicial docente sin amenazar, al mismo tiempo, la sostenibilidad de distintos proyectos educativos al interior del país.

En la crisis que vive la formación inicial docente, de poco servirá aumentar los requisitos de ingreso si el día de mañana solo algunas pocas Facultades de Educación concentran la formación inicial docente. Antes que ser deseable, una situación como esta termina por amenazar el pluralismo y las posibilidades de formarse como profesor en nuestro país.

Juan Sebastián Contreras Escobar

Académico