Luto sin aprendizaje

Señor director:

Los incendios que hoy golpean a las regiones del Biobío y Ñuble vuelven a sumir al país en el dolor y la pérdida. Frente a ello, el Presidente ha decretado luto nacional, un gesto comprensible desde lo simbólico, pero profundamente insuficiente cuando estas tragedias se repiten año tras año.

El problema no es la falta de conmoción, sino la ausencia de aprendizaje. Cada verano se llora a las víctimas, se destruyen hogares y se devastan territorios, mientras las fallas en prevención, planificación territorial y persecución de responsabilidades siguen intactas. El luto no puede transformarse en una rutina que reemplace la acción.

Guardar silencio y bajar las banderas no basta. El verdadero respeto por las víctimas se demuestra aprendiendo de la tragedia, actuando a tiempo y evitando que el fuego vuelva a llevarse vidas, hogares y esperanzas.

Agradezco de antemano su tiempo y atención a esta carta.

Saludos cordiales