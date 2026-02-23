Infraestructura para un turismo al alza

Señor Director,

El ingreso de 6.004.567 turistas extranjeros a Chile el año pasado —un alza del 14,6% respecto a 2024— confirma que la industria se encuentra en expansión lo que ratifica que el turismo es un motor estratégico de ingresos y empleo, por lo que es imperativo que el país potencie la inversión en infraestructura de estándar internacional.

Así, es clave dar continuidad a proyectos como la modernización de aeropuertos, la creación de rutas escénicas y el desarrollo de obras de pasos fronterizos, entre otras. Estas iniciativas mejoran la experiencia, facilitan el desplazamiento de los visitantes e integran territorios.

Valoramos proyectos como la ampliación del aeropuerto de Punta Arenas; teleféricos en Santiago y regiones, y la creación de infraestructura dedicada a cruceros. Chile tiene un enorme potencial, los números lo posicionan como un destino de clase mundial, no podemos llegar tarde para construir la base que habilite el turismo.

Estefanía Rodríguez

Asesora Consejo de Políticas de Infraestructura