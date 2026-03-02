Diálogo para ampliar la capacidad carcelaria

Señor Director:

Un total de 62 mil reos hay en las cárceles del país, lo que muestra que Chile necesita aumentar su capacidad con rapidez. Una opción pragmática es ampliar y modernizar los penales existentes, en especial, los construidos a través del sistema de concesiones, donde ya hay suelo, accesos y servicios, avanzando por etapas con estándares claros. En esto será una ayuda la ley recientemente aprobada en este ámbito.

Para llevar adelante este plan conviene abrir un diálogo técnico entre el Estado y las empresas para revisar las lecciones aprendidas de estos recintos. El objetivo debe ser mejorar el reparto de riesgos, lo que permitiría atraer más oferentes y acelerar inversiones. Esto evitaría, a la vez, controversias futuras.

Más colaboración y mejores reglas: esa es la ruta para construir infraestructura penitenciaria sin seguir corriendo detrás de la emergencia.

Paulo Muñoz M.

Asesor

Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)