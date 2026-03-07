Mujeres y autonomía económica

Señor director:

En Chile, las mujeres representan el 51,5% de la población, según el Censo 2024. Cerca del 48% de los hogares del país son liderados por mujeres, cifra que triplica la registrada en 1990. Estos datos no solo evidencian una transformación social profunda, sino también la creciente responsabilidad económica y social que ellas asumen diariamente. Resulta fundamental que los programas de apoyo a las mujeres continúen fortaleciéndose, especialmente aquellos orientados a promover su autonomía económica. Contar con herramientas para generar ingresos propios y tomar decisiones sobre sus proyectos de vida no solo amplía oportunidades, sino que también constituye una estrategia clave en la prevención de la violencia de género. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es importante recordar que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género ha acompañado a más de un millón de mujeres en los últimos tres años, reafirmando así el compromiso con políticas de Estado que disminuyan las brechas de género.

Priscilla Carrasco Pizarro, directora nacional del SernamEG.