Pequeños lectores

Señor director:

El año escolar comienza y con él surge una nueva oportunidad para despertar en nuestros estudiantes el amor por la lectura. El desafío es grande: muchos alumnos de 2° a 6° básico aún presentan dificultades y no alcanzan la comprensión lectora adecuada para su edad.

Fomentar la lectura es abrir puertas al pensamiento crítico, enriquecer el vocabulario, fortalecer la memoria y alimentar la imaginación. Es un hábito que impulsa el crecimiento personal y académico.

Desde casa también podemos marcar la diferencia: regalemos a los niños momentos de ocio sin pantallas y acerquémoslos a los libros. Para quienes aún no leen, el cuentacuentos abre mundos llenos de imaginación. Y cuando escuchamos la voz de los padres, encontramos el motor que despierta en los niños el amor por la lectura.

Porque en cada pequeño lector nace un gran soñador y en nuestros estudiantes está el futuro.

Ximena Bancalari Díaz,

periodista y autora infantil