IA y vulnerabilidad: una alerta que también es oportunidad
Señor Director:
La discusión reciente sobre Anthropic y el avance de modelos de inteligencia artificial capaces de detectar vulnerabilidades, e incluso facilitar su explotación, vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: la tecnología está avanzando más rápido que nuestra capacidad de comprenderla y gestionarla.
Esto no es solo un problema técnico. Es un tema estratégico. La misma inteligencia artificial que promete eficiencia, crecimiento y nuevas oportunidades también expone debilidades en sistemas, instituciones y países. Y en ese contexto, Chile no está al margen.
Más que alarmarnos, esto debiera obligarnos a mirar con mayor profundidad cómo estamos formando talento. La inteligencia artificial no puede seguir siendo solo una herramienta que se incorpora en algunas carreras o cursos. Requiere comprensión, criterio y responsabilidad. La ciberseguridad, la ética y la gobernanza de datos ya no son temas especializados, sino parte del lenguaje base de cualquier profesional.
Aquí hay también una oportunidad. La Educación Superior puede, y debe, jugar un rol más activo, no solo adaptándose, sino anticipando. Formar personas capaces de entender estas tecnologías, pero también de cuestionarlas y gestionarlas, será clave para no quedar en una posición reactiva frente a estos cambios.
Porque al final, no se trata solo de lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino de lo que nosotros somos capaces de hacer con ella.
Mario Herane
Vicerrector de Desarrollo
Universidad Mayor