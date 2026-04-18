Eficiencia del sistema y garantías que no se cumplen

Señor Director:

Losartán, medicamento genérico para el tratamiento de la hipertensión arterial, es uno de los productos farmacéuticos garantizados del GES. Los usuarios de FONASA deberían recibirlo mensualmente desde sus CESFAM, sin inconvenientes, y las ISAPRES, junto con el bono de atención, permitir retirarlo también mensualmente en la farmacia comunitaria con la que tenga convenio su aseguradora.

Con todo esto, entonces, ¿por qué ese fármaco es el más vendido en unidades en mercados formales e incluso informales y las personas no acceden gratuitamente como debe ser? Por las garantías GES que no se cumplen: Acceso, Calidad, Financiamiento y Oportunidad.

Hay abastecimiento ineficiente y largas filas para ir a los CESFAM a retirar el medicamento mensualmente y pedir una hora al médico para control, es otro suplicio para los usuarios. Finalmente, el costo es mayor que ir a comprarlo a una farmacia o incluso, y lamentablemente, en la feria.

Las movilizaciones de los funcionarios de la salud, que impiden la entrada de usuarios a los servicios; los presupuestos mal ejecutados; el excesivo uso del médico en todos los procesos, existiendo otros profesionales que pueden apoyar la eficiencia de la atención asistencial y clínica; son algunos de los factores a mejorar para que el sistema sea más eficiente y las garantías GES se cumplan de verdad.

Heriberto García

Director Química y Farmacia

Universidad del Desarrollo