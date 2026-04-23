Señor Director:

En tiempos donde lo urgente parece imponerse a todo, el anuncio de Artemis II nos ofrece algo poco frecuente: perspectiva.

Volver a mirar la Luna no es solo un avance tecnológico. Es una señal de lo que puede lograr la humanidad cuando existe convicción, colaboración y una intención clara de ir más allá de lo inmediato. Nada de esto ocurre por casualidad. Detrás hay años de trabajo, confianza en el conocimiento y la decisión de apostar por el futuro.

Desde la educación superior, ese mensaje es especialmente relevante. Formar personas, desarrollar conocimiento y proyectar capacidades también exige tiempo, propósito y una mirada larga. Sin embargo, muchas veces quedamos atrapados en la contingencia, en resultados de corto plazo, en discusiones que difícilmente construyen futuro.

Estos hitos importan porque nos obligan a recordar algo esencial: el futuro no se improvisa. Se construye con decisión, con visión y con la voluntad de sostenerla en el tiempo.

Levantar la mirada no es un gesto simbólico. Es, quizás, la decisión más concreta que podemos tomar para no quedarnos atrás.

Atentamente,

Dr. Mario Herane

Vicerrector de Desarrollo

Universidad Mayor