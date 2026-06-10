Reportan explosiones en varios puntos de Irán después de que EEUU anunciara nuevos ataques

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron este miércoles que comenzaron otra ronda de ataques contra territorio iraní. A través de redes sociales, el Comando Central informó que sus unidades están atacando “numerosos objetivos en Irán”, y que esta operación es “en respuesta a la continua agresión iraní”.

Medios de Irán reportaron explosiones en la costa sur del país, cerca del estrecho de Ormuz. El ataque tiene lugar un día después de una operación similar lanzada en respuesta al supuesto derribo por parte de fuerzas iraníes de un helicóptero Apache, cuyos dos tripulantes fueron rescatados con vida.