CEP: Alcalde Vodanovic lidera evaluación ciudadana y ministro Quiroz entre los más rechazados

La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) dejó una fotografía política con claros ganadores y varios damnificados. Mientras el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), consolida su posición como la figura mejor evaluada del país, el Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una señal de alerta: dos de sus principales rostros aparecen entre los personajes con mayores niveles de rechazo ciudadano.

Según la medición, Vodanovic encabeza el ranking de evaluación positiva con un 48%, muy por encima del resto de las figuras políticas consultadas. El alcalde no solo lidera la lista, sino que además exhibe uno de los balances más favorables entre aprobación y rechazo, con apenas un 19% de valoración negativa.

Más atrás aparece un empate entre el propio Presidente José Antonio Kast, el excandidato presidencial Franco Parisi y el gobernador metropolitano Claudio Orrego, todos con un 35% de evaluación positiva. Sin embargo, la comparación se vuelve menos favorable para el Mandatario cuando se observa la otra cara de la moneda: Kast acumula un 38% de valoración negativa, superando ampliamente el rechazo que registran Parisi (30%) y Orrego (26%).

Quiroz se instala entre las figuras peor evaluadas

El expresidente Gabriel Boric se ubica en el siguiente escalón con un 32% de evaluación positiva, aunque acompañado por un 42% de valoración negativa. Junto a él aparecen Mario Desbordes y Jeannette Jara con niveles similares de respaldo ciudadano.

Pero el dato más complejo para La Moneda se encuentra en el fondo de la tabla. La exvocera de Gobierno, Mara Sedini, lidera el ranking de rechazo con un 60% de evaluación negativa y apenas un 17% positiva. Inmediatamente después —en cuanto al balance entre ambas valoraciones— aparece el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien alcanza un 51% de valoración negativa frente a solo un 19% de evaluación positiva.

El resultado golpea especialmente al jefe de las finanzas públicas, uno de los ministros con mayor exposición política y económica del gabinete, que se instala entre las figuras peor evaluadas del país apenas meses después de asumir una de las carteras más estratégicas de la administración Kast.

Cabe mencionar que el ministro Quiroz ha declarado abiertamente que su rol no es ser “simpático ni popular”, sino “cuidar los recursos públicos del país”.

También figuran entre los personajes con mayores niveles de rechazo Johannes Kaiser (50%), Guillermo Ramírez (39%) y Arturo Squella (39%), confirmando que los liderazgos asociados al espacio de la derecha más dura continúan generando altos niveles de polarización entre quienes los conocen.

La CEP también midió la evaluación del Gobierno. Kast registra un 34% de aprobación y un 52% de desaprobación, cifras que reflejan un escenario complejo para el Ejecutivo. En paralelo, la evaluación retrospectiva del mandato de Gabriel Boric arroja un 33% de aprobación y un 58% de desaprobación.

El estudio fue aplicado entre el 18 de abril y el 27 de mayo de 2026 a 1.469 personas de 122 comunas del país, con un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza de 95%.

La encuesta, además, muestra un país donde persiste el malestar económico: un 61% considera que la situación económica nacional es mala o muy mala. La delincuencia sigue encabezando las preocupaciones ciudadanas con un 61% de menciones, seguida por la salud (40%) y la educación (28%).

En materia institucional, la Policía de Investigaciones encabeza la confianza ciudadana con un 63% de evaluación positiva, mientras los partidos políticos vuelven a ocupar el último lugar, con apenas un 4% de respaldo, una señal de que la crisis de representación continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema político chileno.

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