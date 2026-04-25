Déficit en infraestructura

Señor director:

La carta de Martina Soto (“Más que 42,195 kilómetros”) pone el dedo en una verdad incómoda: en Santiago —y en tantas ciudades— la meta puede ser la misma, pero el punto de partida está profundamente condicionado por el barrio. Si correr requiere veredas seguras, iluminación, parques y espacios públicos en buen estado, entonces el entrenamiento revela algo más grande: el déficit de infraestructura pública urbana es también una forma de desigualdad.

Esta no es una discusión menor ni “de deportistas”. Es calidad de vida cotidiana: niños que juegan, adultos mayores que caminan, mujeres que vuelven tarde sin temor, tiempos de traslado que no castigan siempre a los mismos. Cuando el espacio público falla, se rompe la convivencia y se estrecha la libertad real de las personas. Y por eso igualar la cancha exige hacerse cargo, con urgencia, del pasivo urbano que se acumula por años.

El problema es que los gobiernos subnacionales enfrentan una restricción conocida: grandes demandas y presupuestos insuficientes. Si queremos cerrar brechas, no basta con repartir escasez. Necesitamos multiplicar capacidad de inversión, y para ello es fundamental atraer inversión privada con reglas claras, licitación transparente y control público, especialmente en equipamiento urbano, áreas verdes, movilidad y recuperación de espacios públicos.

Chile tiene un instrumento para avanzar en esa dirección: la Ley de Financiamiento Urbano Compartido, creada justamente para incorporar capital privado en proyectos de interés público. Sin embargo, es una herramienta subutilizada y que requiere una actualización urgente para que municipios y gobiernos regionales puedan usarla con mayor certeza, escalabilidad y legitimidad, tal como hemos propuesto desde el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

La maratón dura un día. La desigualdad urbana, en cambio, se entrena todos los días. Si queremos una ciudad más justa, empecemos por lo más concreto: infraestructura urbana digna para que el punto de partida no dependa del código postal.

Carlos Zeppelin

Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)