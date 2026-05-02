Preocupación por futuro de Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE)

Señor director:

Es comprensible que el debate se haya concentrado en el eventual término del Programa de Alimentación en educación superior. Basta imaginar a cualquier estudiante enfrentando una jornada completa de clases sin saber si podrá almorzar ese día para entender que no se trata de un beneficio accesorio, sino de una condición mínima de dignidad.

Pero mientras esa discusión avanza, hay otros programas que también están quedando en silencio dentro de las recomendaciones presupuestarias conocidas para 2027. Y ese silencio puede ser igual de preocupante.

Uno de ellos es el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), que durante años ha permitido que jóvenes de contextos históricamente excluidos no solo entren a la universidad, sino que encuentren acompañamiento real para permanecer en ella. Porque llegar no siempre basta: muchas veces lo más difícil empieza después.

PACE ha sido, para miles de familias, la primera señal concreta de que el talento también merece oportunidades cuando las condiciones de origen no acompañan. Debilitarlo no es solo ajustar una línea presupuestaria; es volver más incierto un camino que para muchos recién comenzaba a abrirse.

Las políticas de equidad no se eliminan cuando aún persisten las desigualdades que les dieron origen. Y si de verdad queremos discutir prioridades, quizás convenga mirar con atención todo aquello que hoy permite que estudiar no sea un privilegio reservado para unos pocos.

Dra. Leonora Mendoza Espínola

Vicerrectora Académica USACH