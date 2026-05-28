Incertidumbre institucional

Señor director:

Estimado director, desde que asumió el Gobierno del presidente Kast hemos visto cómo las distintas instituciones públicas han sido puestas bajo sospecha, generando en la práctica la paralización de procesos que uno entendería cómo políticas de Estado.

Para el caso del Gobierno Regional Metropolitano, esto se ha traducido en la cancelación del tercer tramo de la ciclovía Nueva Alameda y el retiro de Contraloría de dos decretos, de alta relevancia, que nos transferían las competencias para la elaboración del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y del Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIIMEP). Sin mucha justificación nos hemos enterado entre pasillos y por trascendidos en la prensa de estos actos.

A esto se suman los recortes presupuestarios ya anunciados, que golpean especialmente a una institución que se ha caracterizado por sus altos niveles de ejecución presupuestaria.

Con todo ello, no sabemos qué esperar para los próximos meses y años que quedan del Gobierno. ¿Se convertirá en norma incumplir lo acordado y trabajado previamente?, ¿el gobierno tendrá disposición a avanzar en descentralización?, ¿las decisiones importantes se seguirán informando mediante trascendidos en prensa antes que por los canales formales? Son preguntas que nos dejan inquietos y a la espera de los próximos anuncios en distintas materias. Pero, de no existir un cambio de actitud del Gobierno, parece que solo nos queda asumir que la incertidumbre es la nueva realidad, en un país donde justamente lo que más necesita hoy, y en particular sus instituciones, son certezas.

Nicolás Jara Lira

Consejero Regional Metropolitano