Crisis de natalidad, más allá de los factores económicos

Señor Director:

Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de Sala Cuna Universal van en la dirección correcta. Sin embargo, su aprobación no resolverá la crisis de natalidad: Chile registra una tasa de fecundidad de apenas 0,99 hijos por mujer, la más baja de América Latina y la segunda menor de la OCDE.

La magnitud del fenómeno exige mirar más allá del factor económico. La última Encuesta CEP muestra que las razones materiales son la principal barrera, pero revela otra realidad menos visible: un 13% identifica la ausencia de una pareja estable como el motivo principal. Reconocer las condiciones materiales no debe llevarnos a ignorar la dimensión relacional del problema. La disminución de nacimientos no ocurre solo porque se haya dejado de querer tener hijos, sino también por las crecientes dificultades para construir los vínculos dentro de los cuales esos proyectos suelen desarrollarse.

Ambas barreras operan simultáneamente y exigen una respuesta compleja. Es valioso que el Gobierno vuelva a poner a la familia en el centro de la discusión pública. Los problemas de Chile son, en gran medida, problemas de sus familias. Enfrentar esta crisis requiere crear condiciones para que quienes desean formar una familia puedan hacerlo, lo que pasa también por fortalecer una institución cuya relevancia está reconocida a nivel constitucional.

Antonia Riveros

Fundación Jaime Guzmán