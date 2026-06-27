¿Vacacionar en los museos de ciencias?

Señor director:

Durante las vacaciones de invierno, muchas familias buscan panoramas para niñas y niños. En ese contexto, los museos, centros de ciencias, zoológicos y acuarios suelen aparecer como alternativas entretenidas para salir de la rutina. Sin embargo, todavía ocupan un lugar secundario en Chile. Según la Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología 2022, mientras un 78,2% de las personas declaró haber visitado un mall o centro comercial durante el último año, solo un 17% señaló haber visitado una exhibición o museo de ciencia y tecnología.



Esta cifra muestra una oportunidad de relevar el valor de estos espacios. Las investigaciones sobre visitas familiares han mostrado que en estas visitas ocurren aprendizajes sobre diferentes temáticas relacionadas a las ciencias, el ambiente y la conservación. Estos aprendizajes ocurren por medio de las exhibiciones, pero principalmente en las conversaciones que se generan entre adultos, niñas y niños; en las preguntas espontáneas y en el vínculo con experiencias previas.

Por eso, las vacaciones de invierno pueden ser una oportunidad para reconocer que lo lúdico y lo educativo no son dimensiones opuestas. Al contrario, muchas veces los aprendizajes más significativos surgen precisamente cuando las niñas y los niños exploran con libertad, se sienten convocados por algo que les interesa y encuentran adultos dispuestos a acompañar sus preguntas.

Invito entonces a las familias a considerar los museos y espacios de ciencias de Chile como parte de sus vacaciones. En Santiago existen excelentes opciones como el Museo de Ciencia y Tecnología, el MIM o el Museo Nacional de Historia Natural, el BioParque BuinZoo o el Zoológico Nacional; pero en todas las regiones podemos encontrar espacios valiosos que transformarán las experiencias de cada familia, invitando a conversar y pensar el mundo entre diferentes generaciones.



Natalia Cândido,

académica Facultad de Educación UC.