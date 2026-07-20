Catástrofe primero, Estado después

Señor director:

El Estado de Catástrofe finalmente llegó. Llegó este lunes por la mañana, después de días de alertas, caminos cortados, familias damnificadas y localidades aisladas. Llegó cuando ya nadie necesitaba que el Gobierno confirmara que existía una catástrofe. La catástrofe se había encargado de demostrarlo sola.

La medida adoptada por el Presidente Kast para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco es necesaria y debe contribuir a movilizar capacidades extraordinarias del Estado, pero que sea necesaria no significa que haya sido oportuna. El propio mandatario reconoció que desde el jueves se evaluaba en qué momento decretarla. La decisión se adoptó finalmente ante la intensificación de las lluvias y la complejización del funcionamiento de los servicios básicos.

Primero el pronóstico, después las alertas, luego el sistema frontal. Más tarde los cortes de rutas y, finalmente, el decreto. Una secuencia impecable, salvo por un pequeño detalle: está exactamente al revés de lo que significa prevenir.

El lema “Trabajando para usted” debería reemplazarse por “Trabajando para usted, una vez confirmados los daños” porque la pregunta no es si el Presidente tenía la facultad de declarar el Estado de Catástrofe. La tenía. Tampoco es si la Constitución establece un plazo obligatorio. No lo establece. La verdadera pregunta es: ¿Por qué se consideró necesario activar las herramientas extraordinarias recién cuando la capacidad regional ya estaba desbordada?

Se anuncian nuevos sistemas frontales para esta semana. Otras regiones, incluida la Metropolitana, pueden enfrentar lluvias, saturación de suelos, crecidas y remociones en masa. La pregunta, por tanto, no pertenece solo al pasado. ¿Qué hará el Gobierno con la información que ya tiene? ¿Actuará preventivamente? La naturaleza no espera consejos de gabinete. Los ríos no aguardan decretos. Las quebradas no respetan los tiempos políticos. Un Gobierno de Emergencia debería saberlo.

Patricio Muñoz Vegas – Presidente Regional Metropolitano PPD.

Johanna Escanilla Villarroel – Secretaria General Regional Metropolitano PPD.

Ernesto Fernández León – Tesorero Regional Metropolitano PPD.