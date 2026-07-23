Señor director:

Tal como los pronósticos meteorológicos anunciados hace un par de semanas y aun así no estábamos preparados.

La Ley miscelánea del gobierno de Kast cumple con el mismo objetivo de sus amigos en los gobiernos de otros países, incluir tantos temas diversos para confundir las discusiones e impedir una posición uniforme frente a esta trampa.

La única estrategia posible ante este entramado engañoso que constituye en términos generales un retroceso en derechos sociales para la mayoría y beneficios económicos para los súper ricos; pero caímos redonditos, unos cuestionaron un tema mientras otros aplaudieron otro, y la postura clara y nítida que debiera tener la oposición se desdibuja confundiendo a la ciudadanía con explicaciones difíciles de comprender.

El gobierno va cumpliendo con su diseño inicial de lograr aprobar este proyecto de las mil caras. Frente a esta maquinación no quedaba otra opción que un rechazo categórico a la ley multipropósito de la ultraderecha.

La Izquierda y centroizquierda debe pasar urgente de las explicaciones a las propuestas concretas para abordar los temas que son de alta urgencia para las y los chilenos y no sólo favorecer a los mismos grupos de privilegiados a cambio de pequeñas dadivas a quienes necesitan de la acción del Estado para su promoción y dignidad.

Cecilia Valdés León

Consejera Nacional PDC