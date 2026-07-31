Inundaciones: cuando el riesgo deja de ser de todos

Señor director:

Cada invierno es común ver barrios inundados, familias evacuadas y viviendas e infraestructura destruidas. Paradójicamente, esto ocurre en un país reconocido mundialmente por su capacidad para enfrentar terremotos de gran magnitud.

¿Por qué convivimos exitosamente con una amenaza extrema como los sismos, pero seguimos sufriendo con las precipitaciones?

Parte de la respuesta puede encontrarse en el concepto de riesgo y sus componentes. El riesgo, entendido como la probabilidad de que una amenaza afecte negativamente a sectores expuestos de la sociedad, depende de tres factores: la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. Su reducción implica actuar sobre uno o más de ellos.

En un gran terremoto la amenaza es inevitable y la exposición es prácticamente universal: no hay como escapar de él. Chile aprendió que la única forma de reducir el riesgo era disminuir la vulnerabilidad. Normas sísmicas exigentes, buenos diseños, fiscalización y décadas de aprendizaje permiten enfrentar terremotos que serían devastadores en otros países.

Con las inundaciones ocurre algo distinto. La amenaza de las lluvias intensas tampoco puede controlarse, pero la exposición está concentrada en quebradas, planicies de inundación y sectores bajos. Esa diferencia cambia los incentivos. Hay quienes pueden evitar las zonas expuestas, mientras que familias de menores ingresos, asentamientos informales y personas con escasas posibilidades de elegir dónde vivir, suelen ser los más afectados. Así, el riesgo deja de ser un problema compartido y la presión por reducir la vulnerabilidad -como se hace frente a los terremotos- pierde fuerza.

Desarrollamos una cultura sísmica porque todos estamos expuestos a ellos. El desafío es construir la misma voluntad colectiva frente a las inundaciones. Planificar mejor las ciudades, evitar ocupar zonas inundables, recuperar cauces y humedales, fortalecer la infraestructura y mejorar los sistemas de alerta son decisiones que controlan la vulnerabilidad o reducen la exposición de una manera más justa e integrada.

Jorge Gironás,

Académico UC y Director de Cedeus