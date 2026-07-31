Vivienda: subsidios que respondan a la realidad de hoy

Señor director:

La vivienda propia sigue siendo una de las principales aspiraciones de las familias chilenas, que representa seguridad, estabilidad y el espacio para formar un hogar. Para alcanzar este anhelo, las familias deben hacer un esfuerzo significativo de ahorro, planificación y, en la mayoría de los casos, requieren también del apoyo del Estado mediante subsidios habitacionales, los que hacen posible el acceso a la vivienda a distintos segmentos de la población.

No obstante, alcanzar este objetivo se ha vuelto cada vez más difícil y es un reto para las políticas públicas de vivienda. En efecto, durante los últimos años, los instrumentos y mecanismos que conforman la política habitacional han ido perdiendo efectividad y encareciendo el sistema. En particular, el Registro Social de Hogares (RSH), que es lo que permite focalizar los subsidios a los grupos más vulnerables y el descalce entre los valores de las viviendas en relación a los ingresos de los segmentos medios y las definiciones de cada decreto en relación a esto.

Es indispensable revisar y actualizar estos mecanismos e instrumentos, para que los subsidios respondan a la realidad social y económica de las familias de hoy, a la realidad de los costos de la vivienda actual, a la estructura de la población y de los hogares que el último Censo 2024 nos mostró. Se requiere que la información que otorgue el RSH sirva para el fin de ordenar y seleccionar a los beneficiarios del subsidio adecuadamente. Esto, más una fila única de postulantes a los programas de subsidio, gestionada por el MINVU, que permita mayor transparencia, justicia en el otorgamiento de subsidios, y sobre todo que permita a las familias planificación e información de sus posibilidades y tiempos de espera para acceder a la vivienda.

Por último, creemos que es indispensable retomar el equilibrio de la tríada virtuosa del acceso a la vivienda: ahorro, subsidio y crédito, para todas las familias.

Eduardo Santander

Benito Baranda

Fundación Invica