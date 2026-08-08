Prioridades epidemiológicas

Señor director:

La alerta sanitaria por hantavirus decretada por el Minsal pone el foco en una enfermedad que requiere vigilancia. Sin embargo, desde la evidencia epidemiológica, la principal preocupación sanitaria hoy sigue siendo la influenza y otras infecciones respiratorias.

Hasta el 15 de julio, la influenza acumulaba 204 fallecidos, acercándose tempranamente a los 516 decesos de todo 2025. Llama la atención que más de 1,5 millones de personas de 60 años y más, junto con cerca de 477 mil niños entre seis meses y cinco años, aún no se han vacunado, siendo de los grupos más vulnerables. Además, el año pasado las neumonías causaron 5.320 muertes, principalmente en los grupos de mayor riesgo.

En contraste, el hantavirus ha registrado hasta el 18 de abril de 2026 un total de 38 casos, desde la Región Metropolitana al sur, sin casos entre Arica y Coquimbo desde 2019, y con una mayor incidencia histórica durante la primavera y el verano.

En el contexto de los recientes temporales, la prioridad sanitaria debe seguir siendo reforzar la vacunación contra la influenza, virus respiratorio sincicial y neumococo, especialmente entre quienes están expuestos al frío, la humedad y el hacinamiento.

Jorge Toro Albornoz

Director Especialidades Médicas U. Autónoma de Chile