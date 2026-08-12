Salud mental infantil y determinantes sociales

Señor director:

La agresión a una niña de 7 años por una de 13 años ocurrida hace unos días en un Establecimiento Educacional de la Granja nuevamente pone el foco en la salud mental infanto-juvenil. Este tipo de situaciones es poco usual en niños y niñas de tan corta edad y respecto a la gravedad de la agresión (nueve puñaladas recibidas).

Las escuelas deben afrontar la transición en salud mental que atraviesa su alumnado. Sin embargo, incluso cuando se brindan los apoyos adecuados, el problema es mucho más amplio: involucra una serie de determinantes sociales, entendidos como las condiciones sociales, económicas y ambientales en las que niños y niñas nacen, crecen, viven y que inciden directamente en la salud pública de nuestro país.



Una vez más, debemos observar la salud mental y sus posibles mejoras desde una perspectiva más amplia y no sólo basándonos en un modelo bio-médico.