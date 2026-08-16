Más mujeres en STEM: una oportunidad para el desarrollo de Chile

Señor director:

La productividad, innovación y crecimiento han vuelto a la agenda como desafíos prioritarios para Chile, pero, en muchos ámbitos, nuestro país sigue desaprovechando a más de la mitad de su talento: las mujeres.

Aunque representan el 53% de la matrícula en educación superior, su participación en carreras STEM alcanza solo el 21,38%. Y mientras Naciones Unidas estima que hacia 2050 el 75% de los empleos estará vinculado a estas disciplinas, ellas continúan siendo minoría.

Parte de la explicación a este rezago podemos encontrarla en el estudio “Empleabilidad y Brechas de Género en Informática y Telecomunicaciones 2025”, desarrollado por Duoc UC, SONDA y Generation, que reveló que las mujeres muestran menor interés por la tecnología desde la etapa escolar, influido por la escasez de referentes, y que luego enfrentan mayores barreras para formarse e insertarse laboralmente.

Reducir estas brechas requiere mayor corresponsabilidad en los cuidados, más oportunidades para desarrollarse laboralmente y referentes femeninos que impulsen nuevas vocaciones.

Mientras, Chile sigue perdiendo talento y oportunidades de desarrollo para más mujeres. Si queremos soluciones que consideren la diversidad de la población, la pregunta ya no es si necesitamos más mujeres en estas áreas, sino cuánto estamos perdiendo por no crear las condiciones para que ese talento florezca.

Alejandra Acuña, directora Escuela de Informática y Telecomunicaciones Duoc UC

Fernanda Orellana, gerente de Formación de Fundación Luksic