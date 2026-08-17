Señor Director:

Las autoridades afirman que la Ley Escuelas Protegidas busca “respaldar a profesores y equipos escolares”. Sin embargo, el verdadero respaldo pasa por el reconocimiento y la profesionalización docente, aspectos ausentes en el debate legislativo.

Se insiste en que “será una herramienta”, pero el problema del sistema no es la falta de herramientas, sino la irrupción constante de leyes que no conversan entre sí. Esta acumulación tensiona la gestión pedagógica y administrativa, lo que se constata bajo el ejercicio de documentar cada detalle para responder al espíritu fiscalizador de la Superintendencia, donde la evidencia burocrática desplaza el sentido pedagógico de nuestra labor.

A las escuelas, directivos y docentes ya les “abrieron la mochila” hace largo rato mediante requerimientos administrativos. Con políticas públicas inconexas, seguiremos errando el propósito. Ahora, lamentablemente, le toca a nuestros estudiantes.

Nicolás Paraud

Director Magíster en Educación

U. Finis Terrae