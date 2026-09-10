Premio Nacional de Literatura: la poética del desplazamiento de Cynthia Rimsky

Señor director:

El Premio Nacional de Literatura otorgado a Cynthia Rimsky constituye una noticia relevante no solo por el reconocimiento a una trayectoria fundamental de la narrativa chilena contemporánea, sino también por lo que su elección revela sobre las obras, sensibilidades y formas de entender la literatura que nuestra cultura decide valorar.

Los premios nacionales son, en cierto sentido, una fotografía de época: permiten observar qué propuestas literarias son reconocidas en un momento determinado. En ese contexto, la elección de Rimsky resulta significativa, pues valida una de las voces más originales de las últimas décadas. Desde Poste restante, hasta novelas como Ramal y Clara y confusa, Rimsky ha construido una narrativa que se desplaza constantemente entre territorios, géneros y formas de experiencia. Su obra puede entenderse desde una “poética del desplazamiento”, marcada por el viaje, la memoria, las búsquedas genealógicas y la identidad.

En tiempos de inmediatez, su escritura se instala precisamente en el territorio de las interrogantes. Sus narraciones no buscan ofrecer conclusiones definitivas, sino invitarnos a recorrer fragmentos, convivir con la incertidumbre y habitar la complejidad. Sus personajes y relatos nos recuerdan que la identidad no es una esencia fija, sino una construcción dinámica, diversa y muchas veces contradictoria.

Su elección también reafirma el valor de la hibridez y la experimentación en la literatura contemporánea. Rimsky ha contribuido a cuestionar las fronteras entre ficción y realidad, demostrando que la innovación formal puede ser una herramienta para comprender experiencias humanas cada vez más complejas.

Su distinción es, por ello, una excelente noticia para nuestra literatura, pues reconoce a una autora fundamental y, al mismo tiempo, reivindica la literatura como espacio de búsqueda, reflexión y transformación cultural.

Pilar Valenzuela Rettig

Académica del Magíster en Didáctica de la Lengua y Literatura

Universidad Autónoma de Chile