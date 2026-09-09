Vuelve la arista Chadwick: chats golpean la tesis que lo dejó fuera de formalización

La tesis con que la Fiscalía explicó por qué Andrés Chadwick no fue formalizado por tráfico de influencias en la arista Parque Capital quedó bajo presión. En enero, la fiscal regional Lorena Parra sostuvo que el exministro no tenía calidad de funcionario público cuando ocurrieron los hechos considerados por el Ministerio Público. Sin embargo, una revisión de chats realizada por CIPER muestra gestiones vinculadas al proyecto cuando Chadwick todavía encabezaba Interior.

El primer episodio se remonta a abril de 2018. Álvaro Jalaff buscaba una reunión con el entonces ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, para abordar Parque Capital. Tras hablar con Chadwick, Luis Hermosilla le comunicó al empresario:

Hermosilla: “Listo”

Hermosilla: “Hablé con ACH”

Hermosilla: “Conseguirá los 15 minutos con la mejor disposición”.

La cita finalmente se realizó el 28 de mayo y quedó registrada por Ley de Lobby para tratar el proyecto. Pese a esa secuencia, según CIPER, la Fiscalía no llegó a establecer si Chadwick había intervenido directamente para conseguir el encuentro.

Dos meses después aparece otro contacto. El 25 de julio de 2018, Jalaff informó a Hermosilla que había hablado con “Andrés” y que se aproximaba una reunión decisiva:

Jalaff: “Ya hablé con Andrés”

Hermosilla: “Y sirvió de algo?”

Jalaff: “Reunión clave a las 5 con el número uno, ministro de económica para ver 4 proyectos uno el que incumbe”.

Otros chats incorporados a la investigación muestran que ese día Sebastián Piñera sostuvo una bilateral con la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), donde se abordó Parque Capital junto con otras iniciativas. Tras la reunión, el director de GPS, Juan Obach, escribió al lobista Rodrigo Medina:

Obach: “Nos fue bien!”

Obach: “En corto, full apoyo de SP”

Obach: “Llamó a Mönckeberg ahí mismo”.

Al día siguiente, Jalaff tenía además agendado un café con Chadwick. Cuando consultó si podía llevar al lobista Francisco Feres, Hermosilla le recomendó proteger especialmente ese vínculo:

Hermosilla: “Tú tienes que mantener como un tesoro tu amistad con ACH”

Hermosilla: “Cuida un inmenso activo”.

Los contactos continuaron en 2019. El 2 de julio de ese año, cuando Chadwick todavía era ministro, Hermosilla coordinó directamente otra reunión entre él y Jalaff. El propio Chadwick escribió:

Chadwick: “Con ALVARO le ofrecí el jueves a las 12 hrs aquí… está bien?”.

Finalmente, la cita quedó fijada para las 9:00 del 4 de julio. La investigación, sin embargo, no determinó si efectivamente se realizó ni cuál habría sido su contenido.

El punto cobra mayor peso porque Jalaff confesó posteriormente haber pagado 10 mil UF a Hermosilla para destrabar Parque Capital. Pero en su última declaración ante el Ministerio Público no fue interrogado sobre estas reuniones con Chadwick. Tampoco consta que el exministro haya sido consultado específicamente por varias de estas gestiones.

Los chats no prueban por sí solos la existencia de tráfico de influencias. Sí tensionan, en cambio, la explicación pública entregada por la Fiscalía para no avanzar contra Chadwick.

Consultada por CIPER sobre por qué estos antecedentes no fueron profundizados, la Fiscalía Regional Oriente respondió: “En el momento no se consideró que los hechos fueran constitutivos de delito, por lo que no se formalizaron”.

La pregunta que queda abierta es incómoda para el Ministerio Público: si el obstáculo era que Chadwick ya no era funcionario público, ¿por qué las gestiones registradas cuando sí era ministro no fueron investigadas hasta despejar su eventual relevancia penal?