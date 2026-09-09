Nueva contratación en Interior bajo la lupa: recién titulada recibe más de dos millones de pesos

Nuevamente las contrataciones del Ministerio del Interior se encuentran bajo cuestionamiento. Y es que tras revelarse el caso de Cristóbal Soto, estudiante de primer año de Periodismo de 19 años que ingresó a la cartera recibiendo un sueldo de $ 1.900.000, se suma el caso de una periodista titulada recientemente y que ya recibe un sueldo de más $ 2.300.000.

Según reveló el medio Contrapoder, Sofía Pumpin ingresó a la Subsecretaría del Interior bajo la modalidad a honorarios como encargada de la coordinación e información de las Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales. A diferencia del caso anterior, cabe destacar, Pumpin se tituló en julio de 2025, pero registrando solo un trabajo previo en el Diario Financiero, en donde realizó su práctica universitaria, y no cuenta con experiencia previa en entidades públicas.

Entre las funciones atribuidas a la periodista por Transparencia Activa del ministerio, Pumpin asiste “en la ejecución de tareas prioritarias tanto de la Jefatura de Gabinete como del Subsecretario del Interior (…), sistematizar información estratégica para la toma de decisiones” y “participar activamente en reuniones de carácter estratégico y operativo, levantando información clave, acuerdos y compromisos adoptados”, entre otras definiciones.

Cabe recordar que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió el profesionalismo de los contratados en la cartera, a propósito de la polémica que se originó tras saberse la contratación de Soto. “Todas las personas que trabajan en el Ministerio del Interior son personas que llevan adelante el trabajo para el cual fueron contratadas con el mayor nivel de profesionalismo. Y eso me consta como subsecretario y como jefe de servicio“, sostuvo este lunes, si bien añadió que su sueldo sería “acomodado de acuerdo a las rentas, de acuerdo a los años que corresponden”.