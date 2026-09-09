Canciller tras reunión con Judd: “No hemos recibido la información, la hemos solicitado formalmente”

“No hemos recibido la información, la hemos solicitado formalmente”. Así resumió el canciller Francisco Pérez Mackenna el estado de los antecedentes que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, dijo manejar respecto de los episodios de violencia ocurridos durante el estallido social de 2019.

El ministro de Relaciones Exteriores realizó este miércoles un punto de prensa luego de reunirse durante alrededor de 15 minutos con el representante estadounidense, quien fue citado después de asegurar que la inteligencia de su país contaba con un análisis que apuntaba a organizaciones vinculadas a la izquierda como responsables de hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de octubre.

Pérez Mackenna explicó que el objetivo del encuentro fue precisamente “solicitar información sobre antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días que siguieron”.

Según relató el canciller, Judd se comprometió a proporcionar los antecedentes que tenga disponibles.

“El embajador ha manifestado su disposición a hacer llegar información de la que disponga. La Cancillería tiene que hacer su trabajo, custodiar los intereses de Chile y disponer los medios para que el resto de las instituciones trabajen con esta información”, sostuvo.

Pérez Mackenna anunció además que cualquier antecedente que llegue desde la representación estadounidense será entregado a las instituciones encargadas de determinar su relevancia y eventuales consecuencias.

“Una vez que la Cancillería reciba la información, esta será derivada a la Fiscalía Nacional y a los organismos competentes para su evaluación”, afirmó.

El secretario de Estado recalcó que el Ejecutivo considera relevante cualquier antecedente que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos de violencia registrados durante ese período.

“Para este Gobierno es de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerla a disposición para dar con los responsables de los actos de violencia”, señaló.

Sin embargo, Pérez Mackenna insistió en que hasta ahora Cancillería no dispone de los antecedentes a los que hizo referencia el embajador.

“No hemos recibido la información, la hemos solicitado formalmente y esperamos recibirla apenas el embajador cuente con ella y nos la ponga a disposición”, puntualizó.

Antes de las declaraciones del canciller, Judd había precisado públicamente el alcance de sus dichos. El diplomático reconoció que Estados Unidos no dispone de “datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados” y explicó que el análisis al que hizo referencia se sustenta en información proveniente de fuentes chilenas, entre ellas el Congreso, académicos y policías.

Pérez Mackenna evitó adelantar una evaluación sobre esos antecedentes mientras no sean recibidos formalmente por el Gobierno.

“Nosotros hemos solicitado la información, no la tenemos disponible aún y tenemos que esperar que esta información se ponga a disposición nuestra”, reiteró.

Solo entonces, explicó, Cancillería podrá cumplir el procedimiento anunciado: “Ponerla a disposición de los organismos competentes para su evaluación y posterior acción”.