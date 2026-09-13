Cuando la incertidumbre entra al presupuesto familiar

Señor director:

El último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central entrega una señal que merece atención: la percepción sobre estabilidad laboral y riesgo de desempleo, que ya venía deteriorándose, se agudizó en los últimos meses. También empeoró la evaluación sobre la situación económica para hacer compras en el hogar.

No se trata solo de una caída de confianza, la realidad también cambió. El desempleo llegó a 9,5%, se destruyeron empleos —sobre todo formales— y la masa salarial real perdió dinamismo por la menor ocupación y la mayor inflación. A esto se suma el impacto del mayor precio de los combustibles en los presupuestos familiares.

Esto ya se refleja en el consumo: en el segundo trimestre el consumo privado cayó 0,5% respecto al trimestre anterior, y el Banco Central redujo su proyección de crecimiento del consumo privado para este año de 1,8% a 1,5%. Cuando una familia posterga una compra, muchas veces responde a la necesidad de protegerse ante ingresos más inciertos.

Esto aumenta la vulnerabilidad de los hogares con compromisos financieros vigentes. Las cuotas no bajan cuando se pierde el empleo o suben los costos, y pasan a ocupar una mayor parte del presupuesto. Una familia que hoy cumple con dificultad puede quedar rápidamente expuesta ante una caída de ingresos.

El IPoM no analiza la morosidad ni concluye que haya aumentado el sobreendeudamiento, pero sí muestra un deterioro simultáneo del empleo, los ingresos reales, el costo de vida y la confianza. A nuestro juicio, esto puede empujar a más personas al sobreendeudamiento, en especial a quienes ya cumplían sus obligaciones de forma ajustada.

Por eso, la caída de las percepciones debe leerse como una advertencia temprana, no solo como pesimismo. Urge fortalecer la prevención, facilitar el acceso oportuno a orientación financiera y jurídica, y asegurar que quienes enfrenten dificultades conozcan y puedan usar los mecanismos legales disponibles. Esperar a que la incertidumbre se convierta en incumplimiento solo encarece y dificulta cualquier solución.

Ricardo Ibáñez

Abogado