Señor director:

En el primer semestre, las cifras indicaban que un director de colegio en Chile debía responder a más de 2.900 exigencias normativas al año. Hoy ya van en más de tres mil. A la vez, les estamos pidiendo construir vínculos sin enseñarle cómo.

Hace unos días, en un encuentro de directores, les preguntaron para qué querían menos burocracia. Contestaron que para “estar más”. Uno dijo que quiere estar “farmeando aura” con sus estudiantes en el recreo o bailando cueca, y que es mejor director mientras más nombres se sabe de sus quinientos alumnos. Pidieron vínculo.

Y el vínculo, aunque parezca que viene en el ADN humano, se planifica, porque no es fácil vincularse con el niño que te muerde todos los días o con el que sabotea la clase entera, aunque sean quienes más lo necesitan. Con ellos la cercanía se prepara y se practica, igual que una clase de matemáticas. Lo que se planifica son las condiciones para que aparezca; luego llega como consecuencia.

Décadas de investigación internacional muestran por qué esto importa más allá del buen trato. Un niño explora nuevos aprendizajes, se equivoca y aprende cuando se siente seguro con el adulto que tiene al frente. Devolver tiempo a las escuelas para vincularse no es “hippismo”. Es una condición estructural para que los aprendizajes surjan.

Francisca Sáez,

directora ejecutiva Fundación Eventuras