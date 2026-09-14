Sala cuna: de un beneficio laboral a un derecho de la niñez

Señor Director:

El Senado declaró admisible una indicación que consagra el derecho a sala cuna en la niñez, y no en la condición laboral de quien la cuide. El cambio es relevante, ya que reconoce a los niños menores de dos años como sujetos de derecho que acceden a éste a través de sus padres o quien ejerza su cargo.

Este enfoque pone en el centro el valor pedagógico, entendiendo la sala cuna como el primer nivel educativo y como oportunidad de desarrollo temprano, y no solo como conciliación laboral. Así, ya no accederán solamente los menores cuyas madres trabajen en empresas con 20 o más trabajadoras, cerrando una brecha que hoy limita el acceso a la educación temprana.

Consagrarlo como derecho es coherente con el interés superior del niño y con la calidad educativa que la primera infancia merece. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados y espero que el debate sobre financiamiento no reste fuerza a este enfoque centrado en los niños.

María Luisa Salazar Preece

Directora de Pedagogía en Educación de Párvulos

Universidad del Desarrollo