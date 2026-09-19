Agenda legislativa

Señor Director:

Al cierre del primer semestre de gobierno, los ministerios de Justicia y Hacienda lideran en proyectos de ley despachados: han impulsado 220 proyectos de ley, un 26% más que la administración anterior. A pesar de que el Congreso es más performático y menos técnico y que los estilos de los ministros Quiroz y Rabat son diferentes, no es un logro menor.

El contraste con la administración anterior es claro: el mayor error de Boric fue esperar el plebiscito para proponer una agenda contundente, en los primeros seis meses de gestión. Tras perder capital político, buena parte de su legado avanzó con los votos de la entonces oposición, incluida la agenda de seguridad y la reforma de pensiones.

El gobierno del Presidente Kast parece haber internalizado bien ese aprendizaje: el tiempo de las reformas es ahora y eso implica mezclar urgencias legislativas ya existentes -buena parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, proviene de iniciativas de Renovación Nacional- con nuevas reformas: Reconstrucción, Mercado de Capitales, reforma al SAE y el Bono Niñez, entre otros.

Lucas González Acuña

Investigador, Instituto Libertad