El problemático Coronavirus y la exclusión de Taiwán en la OMS

El contagioso Coronavirus 2019-nCoV de Wuhan que se ha expandido en estas semanas a varios países del mundo, amenazando vidas humanas y causando gran preocupación e inquietud en la sociedad internacional.

Taiwán, un país democrático y soberano, que dispone de un sistema médico altamente desarrollado y tiene la capacidad de contribuir en los asuntos sanitarios mundiales, sigue estando excluido del sistema global de prevención de epidemias, provocando una brecha en la seguridad de dicho sistema.

En esta era de globalización, solo se puede garantizar el bienestar de la humanidad a través de una completa y estrecha cooperación, sin fisuras, con el fin de afrontar los nuevos retos de las enfermedades infecciosas, para la seguridad sanitaria mundial.

Los trabajos de prevención de epidemias mundiales deberían reflejar el espíritu de cobertura sanitaria universal, sin dejar a nadie atrás. La Organización Mundial de la Salud (OMS) debería dejar fuera los factores políticos, en aras de proteger el derecho a la sanidad con el que deben contar todas las personas.

Problema a nivel mundial

Los casos causados por el coronavirus son una emergencia global, y así lo ha declarado hace unos días la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras confirmarse la muerte, hasta entonces, de más de 560 personas en China, donde se reportaron cerca de 28.000 contagiados. Fuera de China se han confirmado más de 220 casos en 26 países, incluyendo Alemania, Japón, Vietnam, Tailandia, Corea del Sur, Canadá, Italia y Estados Unidos, pacientes contagiados por personas que habían viajado a China o por chinos contagiados que ingresaron a sus países de residencia.

China ha confirmado oficialmente la muerte de 564 personas y 28 mil contagiados y las cifras siguen en aumento.

Salud es tema universal y derecho para todos

En este mundo globalizado donde las enfermedades ya no tienen fronteras y las razones políticas no impiden su contagio, el tema de la Salud adquiere un valor universal, por ello es impostergable que la Organización Mundial de la Salud (OMS) acepte que las crisis de salubridad no respeta límites y que el coronavirus 2019-nCoV, originado en Wuhan-China, es un peligro real para la salud global. Reiteramos que la ausencia de Taiwán de la OMS crea una grave brecha en la red sanitaria mundial, considerando que Taiwán es además la primera línea de defensa en la lucha contra la propagación del brote de coronavirus.

Es irrefutable admitir que la OMS no debería excluir a Taiwán por razones políticas, y que a Taiwán se le debería permitir participar en la OMS y compartir su experiencia.

En este sentido, podemos citar que el índice Health CareIndex 2019 de la publicación CEOWORLD ha colocado a Taiwán en el puesto número uno del listado de los países con los mejores sistemas de salud del mundo. Taiwán ha sido ubicado por delante de Corea del Sur, Japón, Austria, Dinamarca, Tailandia, España, Francia, Bélgica y Australia, entre los top 10. El índice mide la atención médica, el cual es un análisis estadístico de la calidad general del sistema, incluida la infraestructura, las competencias de los profesionales de la salud, el costo per cápita, y la disponibilidad de medicamentos de calidad.

Gran parte de la comunidad internacional está convencida que por consideraciones políticas se ha dejado a Taiwán como una brecha en su red de prevención de enfermedades infeccionas transnacionales y de seguridad sanitaria. Por ello, ya se han pronunciado países como Estados Unidos, Japón, Canadá y otros países a favor de la participación de Taiwán en la OMS, de modo que sus 23 millones de habitantes queden bajo su cobertura y que el aislamiento de Taiwán, con su ausencia de la OMS, no interrumpa la cadena de prevención y lucha contra el coronavirus y otras enfermedades infeccionas transnacionales. Además, Taiwán ha manifestado permanentemente su disposición a ayudar y compartir su experiencia para contribuir con la comunidad internacional para salvaguardar la salud global.

Taiwán no puede seguir aislada de la red de información de la OMS y de su cobertura. La Salud es un tema universal y no podemos dejarnos vencer por ideologías políticas y de esta forma ignorar la protección de los derechos humanos fundamentales como es la salud.

Así, es indispensable y urgente que la OMS abra sus puertas a Taiwán como observador, porque Taiwán realmente podrá contribuir mucho con el bienestar público a nivel mundial con sus avances y sus valiosas experiencias en el ámbito de la salud.